Український чемпіон світу зацікавив два іноземні футбольні клуби

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Представники футбольних чемпіонатів Греції та Польщі зацікавились у трансфері українського воротаря Дмитра Різника, повідомляє УНН з посиланням на "OnSports".

Деталі

Грецький "ПАОК" і варшавська "Легія" націлені на кандидатуру 22-річного Різника. Полтавський клуб має бажання отримати за стража воріт 1,5 млн євро.

Підкреслюється, що "Шахтарю" також потрібен Різник. Чинний контракт із воротарем діє до 2024 року.

Варто зазначити, що цієї кампанії Різник відіграв 20 матчів і в яких пропустив 17 голів і в семи матчах не пропустив жодного м'яча.

Доповнення

Футбольний сайт "Transfermark" оцінює переможця чемпіонату світу серед 20-річних у 800 тис. євро.

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