Украинский чемпион мира заинтересовал два иностранных футбольных клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Представители футбольных чемпионатов Греции и Польши заинтересовались в трансфере украинского вратаря Дмитрия Ризника, сообщает УНН со ссылкой на "OnSports".
Детали
Греческий “ПАОК” и варшавская “Легия” нацелены на кандидатуру 22-летнего Ризныка. Полтавский клуб желает получить за стража ворот 1,5 млн евро.
Подчеркивается, что “Шахтеру” также необходим Ризнык. Действующий контракт с вратарем действует до 2024 года.
Стоит отметить, что в этой кампании Ризнык сыграл 20 матчей и в которых пропустил 17 голов и в семи матчах не пропустил ни одного мяча.
Дополнение
Футбольный сайт “Transfermark” оценивает победителя чемпионата мира среди 20-летних в 800 тыс. евро.