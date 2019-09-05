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Український боксер пообіцяв нокаутувати ексчемпіона світу в чотирьох вагових категоріях

Київ • УНН

 • 16565 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Український боксер першої середньої ваги Іван Редкач (23-4-1, 18 КО) вважає, що нокаутує скандально відомого ексчемпіона світу в чотирьох вагових категоріях Едріена Бронера (33-4-1, 24 КО), інформує УНН з посиланням на EsNews.

"Бронер каже, що це легкий бій для нього? Александер говорив подібне. Але мені немає різниці, я важко тренуюся, вірю в себе, багато працюю з Шейном і нокаутую Бронера. Вірте мені", - наголосив Редкач.

Крім того, українець прокоментував, як він оцінює тренування із Шейном Мозлі.

"Мозлі? З ним важко тренуватися. Чому? Він змушує мене працювати, готуватися до великих перемог", - додав Редкач.

Нагадаємо, що Редкач нокаутував в попередньому бою іншого ексчемпіона світу.

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