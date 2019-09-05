Украинский боксер пообещал нокаутировать экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Украинский боксер первого среднего веса Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) считает, что нокаутирует скандально известного экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриэна Бронера (33-4-1, 24 КО), информирует УНН со ссылкой на EsNews.
"Бронер говорит, что это легкий бой для него? Александер говорил подобное. Но мне без разницы, я тяжело тренируюсь, верю в себя, много работаю с Шейном и нокаутирую Бронера. Верьте мне", - подчеркнул Редкач.
Кроме того, украинец прокомментировал, как он оценивает тренировки с Шейном Мозли.
"Мозли? С ним трудно тренироваться. Почему? Он заставляет меня работать, готовиться к большим победам", - добавил Редкач.
Напомним, что Редкач нокаутировал в предыдущем бою другого экс-чемпиона мира.