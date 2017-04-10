Український баскетболіст Д.Лукашов провів результативну гру в Лізі ВТБ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Розігруючий захисник збірної України Денис Лукашов допоміг БК "Єнісей" здобути перемогу в поєдинку Єдиної ліги ВТБ, передає УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
У домашньому поєдинку Ліги ВТБ проти латвійського "ВЕФа" (88:71) українець, вийшовши з лави, відіграв 16 хвилин за які практично без хибних кидків набрав 13 очок (5/5 двоочкових, 1/2 триочкових), зробив 2 передачі, 1 підбирання та 1 перехоплення при 2 фолах.
Зазначається, що після цієї перемоги над сусідами по турнірній таблиці "Єнісей" піднявся на 6 місце, маючи 12 перемог в 22 матчах "регулярки".
Зауважимо, що форвард збірної України та "Лукойл Академіка" Максим Корнієнко відіграв 11 хвилин у домашньому матчі чемпіонату Болгарії проти "Бероє". Команда форварда перемогла з рахунком 94:79, а українець відзначився лише 4 очками (2/2 двоочкових), зробив 2 підбирання та 1 передачу при 2 фолах.
Як повідомляв УНН, українець Х.Боломбой допоміг перемогти "Юті Джазз" у матчі НБА.