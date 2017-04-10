Украинский баскетболист Д.Лукашов провел результативную игру в Лиге ВТБ

В домашнем поединке Лиги ВТБ против латвийского "ВЭФа" (88:71) украинец, выйдя со скамейки, сыграл 16 минут за которые практически без бросков мимо набрал 13 очков (5/5 двухочковых, 1/2 трехочковых), сделал 2 передачи, 1 подбора и 1 перехват при 2 фолах.

Отмечается, что после этой победы над соседями по турнирной таблице "Енисей" поднялся на 6 место, имея 12 побед в 22 матчах "регулярки".

Заметим, что форвард сборной Украины и "Лукойл Академика" Максим Корниенко сыграл 11 минут в домашнем матче чемпионата Болгарии против "Берое". Команда форварда победила со счетом 94:79, а украинец отличился только 4 очка (2/2 двухочковых), сделал 2 подбора и 1 передачу при 2 фолах.

Как сообщал УНН, украинец Х.Боломбой помог победить "Юте Джазз" в матче НБА .