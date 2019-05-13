Українських вчителів готуватимуть за європейським стандартом цифрової компетентності

За основу українського стандарту взято європейський — Digital Competence Framework for Educators, його перекладено та адаптовано. Зараз опис стандарту на стадії узагальнення і розміщення для публічного обговорення. Відповідну робочу групу очолює представник Комітету з цифровізації Наталія Морзе.

Стандарт містить декілька аспектів цифрових компетенцій: для професійного розвитку вчителя; для формування цифрової компетенції в учнів, для навчання та оцінювання успіхів учнів; для створення та використання цифрових ресурсів. Крім того, передбачається унормування рівнів володіння цифровими навичками. В країнах ЄС існує до восьми рівнів, в Україні запровадять три: початківець, інтегратор/впевнений користувач, експерт.

Тетяна Нанаєва повідомила, що після прийняття стандарту цифрових компетентностей вчителя мають бути оновленні положення про атестацію та сертифікацію педагогічних працівників, професійні стандарти та положення про підвищення кваліфікації, а також освітні стандарти та програми вищів для спеціальностей “Освіта” та “Педагогічна освіта” тощо. “Багато роботи попереду. Якщо ми хочемо отримати системні зміни, в системі все має бути узгодженим”, — наголосила експерт.

Нагадаємо, експертно-дорадчий Комітет з цифрових технологій створено при МОН за ініціативи соціального освітнього проекту “IT-школяр” у 2018 році. Він об’єднав представників великого IT-бізнесу, науковців, освітян, представників системи підвищення кваліфікації вчителів, громадських організацій в сфері ІТ. Комітет допомагає міністерству запроваджувати стратегію діджиталізації освітньої галузі.