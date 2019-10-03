Українські збірні перемогли на старті ЧС з баскетболу 3х3 серед 23-річних
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. В китайському місті Ланьчжоу пройшли перші поєдинки групового етапу чемпіонату світу U-23 з баскетболу 3х3, передає кореспондент УНН.
Жіноча збірна України довгий час йшла на рівних із француженками і здійснила вирішальний ривок при рахунку 9:9 (6:1), та святкували виграш 16:13.
У чоловіків "синьо-жовті" відірвалися від одноліток з Киргизстану 7:0 та довели гру до переможного закінчення – 22:9.
Зазначимо, що у жіночої збірною кращими в складі стали Кондусь – 7 і Бойко – 6. У чоловіків: Балабан – 10 і Мусієнко – 8.
Додамо, у другому турі жіноча збірна України зійдеться з італійками, а чоловіча з Катаром.