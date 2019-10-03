Украинские сборные победили на старте ЧМ по баскетболу 3х3 среди 23-летних
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В китайском городе Ланьчжоу прошли первые поединки группового этапа чемпионата мира U-23 по баскетболу 3х3, передает корреспондент УНН.
Женская сборная Украины долгое время шла на равных с француженками и осуществила решающий рывок при счете 9:9 (6:1), и праздновали выигрыш 16:13.
У мужчин "сине-желтые" оторвались от сверстниц из Кыргызстана 7: 0 и довели игру до победного окончания - 22:9.
Отметим, что в женской сборной лучшими в составе стали Кондусь - 7 и Бойко - 6. У мужчин: Балабан - 10 и Мусиенко - 8.
Добавим, во втором туре женская сборная Украины сойдется с итальянками, а мужская с Катаром.