Українські військові не порушували режиму тиші - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. З початку доби українські військові, не зважаючи на провокації, не порушували режиму тиші та не відкривали вогонь у відповідь, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Незважаючи на провокації ворога, сили АТО вогонь у відповідь не відкривали”, - йдеться в повідомленні.
Так, за даними штабу, найбільшу активність ворог проявляв на донецькому напрямку. Захисників Авдіївки обстрілювали з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах поблизу Опитного противник гатив з гранатометів, а по позиціях в районі Кам’янки, Верхньоторецького, Шахти Бутівка та Пісків з великокаліберних кулеметів. Під Опитним активно діяв ворожий снайпер”, - йдеться в повідомленні.
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Також, за даними штабу, поблизу Маріуполя російсько-терористичні підрозділи накривали вогнем захисників Красногорівки з мінометів калібру 82 мм, позиції в районі Мар’їнки та Водяного з гранатометів різних систем, а опорні пункти поблизу Гнутового з великокаліберних кулеметів. В районах Павлополя, Богданівки та Гранітного ворог активно застосовував стрілецьку зброю. Під Новотроїцьким наших бійців обстрілював ворожий снайпер.
Крім того, на Луганщині ворог обстрілював наших воїнів зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Як повідомляв УНН,з 1 квітня в зоні антитерористичній операції розпочався “режим тиші”.