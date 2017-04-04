Украинские военные не нарушали режима тишины - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. С начала суток украинские военные, несмотря на провокации, не нарушали режима тишины и не открывали огонь, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Несмотря на провокации врага, силы АТО огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.
Так, по данным штаба, наибольшую активность враг проявлял на донецком направлении. Защитников Авдеевки обстреливали из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Опытного противник бил из гранатометов, а по позициям в районе Каменки, Верхнеторецком, Шахты Бутовка и Песков из крупнокалиберных пулеметов. Под Опытным активно действовал вражеский снайпер", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трое украинских военных ранены за день в зоне АТО
Также, по данным штаба, вблизи Мариуполя российско-террористические подразделения накрывали огнем защитников Красногоровки из минометов калибра 82 мм, позиции в районе Марьинки и Водяного из гранатометов различных систем, а опорные пункты вблизи Гнутово из крупнокалиберных пулеметов. В районах Павлополя, Богдановки и Гранитного враг активно применял стрелковое оружие. В Новотроицком наших бойцов обстреливал вражеский снайпер.
Кроме того, на Луганщине враг обстреливал наших воинов из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Как сообщал УНН, с 1 апреля в зоне антитеррористической операции начался "режим тишины".