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Українські саночники не пробилися до фіналу Олімпіади-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Двоє представників України Андрій Мандзій та Антон Дукач провели чергові заїзди на зимових Олімпійських іграх в Пчьончхані, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

У третьому заїзді Дукач з відставанням від лідера в 0,769 секунди став тільки 24-м, а Мандзій продемонстрував свій найкращий результат - 0,447 секунди відставання і 19-е місце.

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Підсумковий результат Дукача після трьох заїздів рівнявся 23-му місцю, а Мандзія останній – 40-й. До фіналу пробилися тільки 20 саночників до числа яких не потрапили українці.

Натомість австрійський спортсмен Давід Гляйшер завоював золоту медаль. За сумою чотирьох спроб його час рівнявся 3:10,702 хвилини. Другим став американець Кріс Маздзер (відставання 0,026 секунди), третім - німець Йоханнес Людвіг (+0,230).

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Примітно, що 23-річний Гляйршер переміг на дебютним для себе Іграх.

Додамо також, талісманом Олімпійських ігор став тигр Сухоран.

Українські Національні Новини

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