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Українські миротворці в Ліберії відзначили День ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Українські військовослужбовці 56-го вертолітного загону відзначили день Організації Об’єднаних Націй. Урочистості відбувалися в штабі Місії в столиці Ліберії місті Монровія, передає УНН з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Українські миротворці в Ліберії відзначили День ООН

Парадні розрахунки усіх миротворчих контингентів у Ліберії пройшли урочистим маршем зі своїми національними стягами та взяли участь у церемонії підняття прапору ООН. Серед інших був і український синьо-жовтий прапор.

Після цього керівництво Місії, учасники параду та гості свята послухали музичний перфоменс у виконанні оркестру нігерійського контингенту та подивились театралізоване дійство з драконом, організоване китайським інженерним підрозділом.

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На завершення урочистої частини перед присутніми виступив Спеціальний представник Генсека ООН в Ліберії Фарід Заріф. Він подякував миротворцям за службу миру, за те, що спільними зусиллями військовослужбовців та цивільних з різних країн світу, які беруть участь у Місії ООН в Ліберії, вдалось зупинити кровопролиття, руйнування, та спрямувати країну на мирний шлях розвитку. Фарід Заріф також зауважив, що перед Місією стоїть ще багато завдань, які слід виконати.

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