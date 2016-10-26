Украинские миротворцы в Либерии отметили День ООН

Парадные расчеты всех миротворческих контингентов в Либерии прошли торжественным маршем со своими национальными флагами и приняли участие в церемонии поднятия флага ООН. Среди других был и украинский сине-желтый флаг.

После этого руководство Миссии, участники парада и гости праздника послушали музыкальный перфоманс в исполнении оркестра нигерийского контингента и посмотрели театрализованное представление с драконом, организованное китайским инженерным подразделением.

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В завершение торжественной части перед собравшимися выступил Специальный представитель Генсека ООН в Либерии Фарид Зариф. Он поблагодарил миротворцев за службу миру, за то, что совместными усилиями военнослужащих и гражданских из разных стран мира, которые принимают участие в Миссии ООН в Либерии, удалось остановить кровопролитие, разрушения, и направить страну на мирный путь развития. Фарид Зариф также отметил, что перед Миссией стоит еще много задач, которые необходимо выполнить.