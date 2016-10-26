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15 марта, 19:03 • 116672 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171421 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141121 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133375 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114380 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106381 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102106 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137223 просмотра

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Украинские миротворцы в Либерии отметили День ООН

Украинские миротворцы в Либерии отметили День ООН

Киев • УНН

 • 67069 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Украинские военнослужащие 56-го вертолетного отряда отметили день Организации Объединенных Наций. Торжества проходили в штабе Миссии в столице Либерии городе Монровия, передает УНН со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Парадные расчеты всех миротворческих контингентов в Либерии прошли торжественным маршем со своими национальными флагами и приняли участие в церемонии поднятия флага ООН. Среди других был и украинский сине-желтый флаг.

После этого руководство Миссии, участники парада и гости праздника послушали музыкальный перфоманс в исполнении оркестра нигерийского контингента и посмотрели театрализованное представление с драконом, организованное китайским инженерным подразделением.

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В завершение торжественной части перед собравшимися выступил Специальный представитель Генсека ООН в Либерии Фарид Зариф. Он поблагодарил миротворцев за службу миру, за то, что совместными усилиями военнослужащих и гражданских из разных стран мира, которые принимают участие в Миссии ООН в Либерии, удалось остановить кровопролитие, разрушения, и направить страну на мирный путь развития. Фарид Зариф также отметил, что перед Миссией стоит еще много задач, которые необходимо выполнить.

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