Українські літаки здійснили перший виліт для гасіння пожеж в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Українські літаки АН-32П провели розвідку на місцевості та розпочали гасіння лісових пожеж у Республіці Ізраїль, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"Станом на 12:00 26 листопада льотним екіпажем ДСНС прийнято участь у засіданні оперативного штабу із залученням представників Республіки Ізраїль, під час якого визначені завдання та напрямки виконання завдань за призначенням. На літаках АН-32П проведено розвідку на місцевості та розпочато гасіння лісових пожеж", - йдеться у повідомленні.
За інформацією посольства України в Ізраїлі, яку оприлюднив Департамент консульської служби МЗС України, "українські спеціальні літаки здійснили перший виліт до поселення Умм Ель Фахм (Хайфський округ), де ліквідували один з осередків пожежі".
"Наразі літаки повертаються на заправку водою для здійснення подальших заходів, пов'язаних з гасінням пожеж", - додали у департаменті МЗС.
Нагадаємо, два літаки ДСНС АН-32П приземлилися в Республіці Ізраїль о 21:50 25 листопада для допомоги у ліквідації пожеж.
Як повідомляв УНН, 25 листопада Президент України Петро Порошенко підписав указ про надання гуманітарної допомоги Ізраїлю через пожежі в ізраїльському місті Хайфа.