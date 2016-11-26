Украинские самолеты совершили первый вылет для тушения пожаров в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинские самолеты АН-32П провели разведку на местности и приступили к тушению лесных пожаров в Республике Израиль, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.
"По состоянию на 12:00 26 ноября летным экипажем ГосЧС принято участие в заседании оперативного штаба с привлечением представителей Республики Израиль, во время которого определены задачи и направления выполнения задач по назначению. На самолетах АН-32П проведена разведка на местности и начато тушение лесных пожаров" , - говорится в сообщении.
По информации посольства Украины в Израиле, которую обнародовал Департамент консульской службы МИД Украины, "Украинские специальные самолеты совершили первый вылет в поселения Умм Эль Фахм (Хайфский округ), где ликвидировали один из очагов пожара".
"Сейчас самолеты возвращаются на заправку водой для осуществления дальнейших мероприятий, связанных с тушением пожаров", - добавили в департаменте МИД.
Напомним, два самолета ГосЧС АН-32П приземлились в Республике Израиль в 21:50 25 ноября для помощи в ликвидации пожаров.
Как сообщал УНН, 25 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Израилю из-за пожаров в израильском городе Хайфа.