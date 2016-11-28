Українські літаки вчора патрулювали район Єрусалима - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Два літаки Ан-32П ДСНС продовжують гасіння лісових пожеж в Ізраїлі, у неділю літами здійснювали повітряне патрулювання в районі міста Єрусалим і провели два скиди води в гірських районах. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"Протягом 27 листопада двома пожежними літаками Ан-32П ДСНС України здійснювалось повітряне патрулювання в районі міста Єрусалим. Також літаками проведено два скиди води (загалом 16 т) в гірських районах", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, літаки ДСНС продовжують гасіння лісових пожеж в Державі Ізраїль.