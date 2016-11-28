Українські літаки вчора патрулювали район Єрусалима - ДСНС

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Два літаки Ан-32П ДСНС продовжують гасіння лісових пожеж в Ізраїлі, у неділю літами здійснювали повітряне патрулювання в районі міста Єрусалим і провели два скиди води в гірських районах. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.