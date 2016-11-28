Украинские самолеты вчера патрулировали район Иерусалима - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Два самолета Ан-32П ГосЧС продолжают тушение лесных пожаров в Израиле, в воскресенье самолеты осуществляли воздушное патрулирование в районе города Иерусалим и провели два сброса воды в горных районах. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.
"В течение 27 ноября двумя пожарными самолетами Ан-32П ГосЧС Украины осуществлялось воздушное патрулирование в районе города Иерусалим. Также самолетами проведено два сброса воды (всего 16 т) в горных районах", - говорится в сообщении.
Как отмечается, самолеты ГосЧС продолжают тушение лесных пожаров в Государстве Израиль.