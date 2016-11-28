Українські літаки розпочнуть повітряну розвідку пожеж в Ізраїлі

Станом на 10:00 28 листопада льотний екіпаж ДСНС взяв участь у засіданні оперативного штабу,із залученням представників Республіки Ізраїль. Під час засідання були визначені завдання та напрямки виконання завдань за призначенням.

Так, далі літаки ДСНС розпочнуть повітряну розвідку і в разі необхідності здійснюватимуть гасіння пожеж.

Як повідомляв УНН, українські літаки відправили на патрулювання району Єрусалима.