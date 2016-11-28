Украинские самолеты начнут воздушную разведку пожаров в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В ГосЧС сообщили, что два украинских самолета в дальнейшем начнут воздушную разведку пожаров в Израиле, и в случае необходимости будут осуществлять их тушение. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
По состоянию на 10:00 28 ноября летный экипаж ГосЧС принял участие в заседании оперативного штаба, с привлечением представителей Республики Израиль. Во время заседания были определены задачи и направления выполнения задач по назначению.
Так, дальше самолеты ГосЧС начнут воздушную разведку и в случае необходимости будут осуществлять тушение пожаров.
Как сообщал УНН, украинские самолеты отправили на патрулирование района Иерусалима.