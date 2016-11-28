Украинские самолеты начнут воздушную разведку пожаров в Израиле

По состоянию на 10:00 28 ноября летный экипаж ГосЧС принял участие в заседании оперативного штаба, с привлечением представителей Республики Израиль. Во время заседания были определены задачи и направления выполнения задач по назначению.

Так, дальше самолеты ГосЧС начнут воздушную разведку и в случае необходимости будут осуществлять тушение пожаров.

Как сообщал УНН, украинские самолеты отправили на патрулирование района Иерусалима.