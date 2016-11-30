Українські легкоатлети тріумфували на змаганнях в Словаччині і Нідерландах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Українські легкоатлети успішно взяли участь у міжнародних змаганнях, що проходили в Словаччині та Нідерландах, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Федерації легкої атлетики України.
Валентина Кілярська й Олександр Матвійчук на дводенних змаганнях по шосе у Бардійові перемагали по два рази. О.Матвійчук спочатку не мав рівних на дистанції 9,7 км (29,21 хв), де третім фінішував ще один наш співвітчизник Сергій Оксенюк (29,51 хв).
Наступного дня українським уже був увесь п’єдестал. О.Матвійчук виграв 6 км (18,04 хв), десятьма секундами поступився Павло Верецький, а С.Оксенюк замкнув трійку призерів з результатом 18,26 хв.
В.Кілярська пробігла обидві дистанції найшвидше серед жінок – за 37,02 хв і 22,49 хв відповідно. При цьому двічі другою стала Оксана Оксенюк (37,39 хв і 23,05 хв відповідно). А на дистанції 9,7 км третьою була ще одна українка, Наталія Якимович (40,40 хв).
Додамо також, наш співвітчизник Дмитро Лашин увійшов до топ-8 на турнірі з кросу у Тільбурзі – 8 місце.
Як повідомляв УНН, Дніпро виборов право приймати Чемпіонат України з легкої атлетики-2017 в марафонському бігу.