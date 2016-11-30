Украинские легкоатлеты торжествовали на соревнованиях в Словакии и Нидерландах

Валентина Килярская и Александр Матвийчук на двухдневных соревнованиях по шоссе в Бардийови побеждали по два раза. А.Матвийчук сначала не было равных на дистанции 9,7 км (29,21 мин), где третьим финишировал еще один наш соотечественник Сергей Оксенюк (29,51 мин).

На следующий день украинским уже был весь пьедестал. А.Матвийчук выиграл 6 км (18,04 мин), десять секунд уступил Павел Верецкий, а С.Оксенюк замкнул тройку призеров с результатом 18,26 мин.

В.Килярская пробежала обе дистанции быстрее всех среди женщин - с 37,02 мин и 22,49 мин соответственно. При этом дважды второй стала Оксана Оксенюк (37,39 мин и 23,05 мин соответственно). А на дистанции 9,7 км третьей была еще одна украинка, Наталья Якимович (40,40 мин).

Добавим также, наш соотечественник Дмитрий Лашин вошел в топ-8 на турнире по кроссу в Тильбурзи - 8 место.

Как сообщал УНН, Днепр получил право принимать Чемпионат Украины по легкой атлетике-2017 в марафонском беге.