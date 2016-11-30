Українські козацькі пісні внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО

“29 листопада під час роботи 11-ої сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з охорони нематеріальної культурної спадщини, яка наразі проходить в місті Аддис-Абеба (Федеративна Демократична Республіка Ефіопія), було прийнято рішення про включення до Списку елементів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, які потребують негайної охорони, елемент „Козацькі пісні Дніпропетровщини“”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на сесії був представлений та ухвалений звіт з імплементації Україною Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини. Зокрема, представником Міністерства культури України, директором Українського центру культурних досліджень Олександром Буценком було окреслено основні кроки, здійснені впродовж останнього часу Міністерством культури України для імплементації Україною Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини.

Як повідомляв УНН, бельгійське пиво внесли до списку культурної нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.