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Украинские казацкие песни внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

Киев • УНН

 • 16285 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украинские казацкие песни Днепропетровской области 29 ноября были внесены в Список элементов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Украины.

Украинские казацкие песни внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

"29 ноября во время работы одиннадцатой сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, которая сейчас проходит в городе Аддис-Абеба (Федеративная Демократическая Республика Эфиопия), было принято решение о включении в Список элементов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующих немедленной охраны, элемент "Казацкие песни Днепропетровской области"", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на сессии был представлен и принят отчет по имплементации Украиной Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия. В частности, представителем Министерства культуры Украины, директором Украинского центра культурных исследований Александром Буценко были обозначены основные шаги, предпринятые в последнее время Министерством культуры Украины для имплементации Украиной Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия.

Как сообщал УНН, бельгийское пиво внесли в список культурного нематериального наследия ЮНЕСКО.

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