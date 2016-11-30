Украинские казацкие песни внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

"29 ноября во время работы одиннадцатой сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, которая сейчас проходит в городе Аддис-Абеба (Федеративная Демократическая Республика Эфиопия), было принято решение о включении в Список элементов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующих немедленной охраны, элемент "Казацкие песни Днепропетровской области"", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на сессии был представлен и принят отчет по имплементации Украиной Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия. В частности, представителем Министерства культуры Украины, директором Украинского центра культурных исследований Александром Буценко были обозначены основные шаги, предпринятые в последнее время Министерством культуры Украины для имплементации Украиной Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия.

Как сообщал УНН, бельгийское пиво внесли в список культурного нематериального наследия ЮНЕСКО.