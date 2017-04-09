Українські гімнастки стали бронзовими призерками етапу Кубка світу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На першому етапі світового Кубка з художньої гімнастики в італійському Пезаро українські спортсменки у багатоборстві здобули бронзові нагороди, інформує УНН з посиланням на НОК України.
У вправах з 3 м’ячами та 2 скакалками (17,900 бали) українські дівчата посіли третє місце.
Зазначимо, що на першому щаблі — команда Болгарії, другими стали господарки змагань — збірна Італії.
Примітно, що загалом на цьому старті виступили 18 команд.
Додамо, що представниці “жовто-блакитних” виступатимуть ще в обох командних фіналах: з 5 обручами і 3 м’ячами/2 скакалками.