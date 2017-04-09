Украинские гимнастки стали бронзовыми призерами этапа Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. На первом этапе мирового Кубка по художественной гимнастике в итальянском Пезаро украинские спортсменки в многоборье завоевали бронзовые награды, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
В упражнениях с 3 мячами и 2 скакалками (17,900 балла) Украинские девушки заняли третье место.
Отметим, что на первой ступени — команда Болгарии, вторыми стали хозяйки соревнований — сборная Италии.
Примечательно, что всего на этом старте выступили 18 команд.
Добавим, что представительницы “желто-голубых” выступят еще в двух командных финалах: с 5 обручами и 3 мячами / 2 скакалками.