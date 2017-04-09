Украинские гимнастки стали бронзовыми призерами этапа Кубка мира

В упражнениях с 3 мячами и 2 скакалками (17,900 балла) Украинские девушки заняли третье место.

Отметим, что на первой ступени — команда Болгарии, вторыми стали хозяйки соревнований — сборная Италии.

Примечательно, что всего на этом старте выступили 18 команд.

Добавим, что представительницы “желто-голубых” выступят еще в двух командных финалах: с 5 обручами и 3 мячами / 2 скакалками.