Українські гандболістки вийшли у плей-офф відбору до чемпіонату світу-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Жіноча збірна України з гандболу вийшла у плей-офф відбору до чемпіонату світу 2017 року. Про це УНН повідомили у прес-службі НОК України.
“У словацькому місті Шаля завершився турнір відбору до чемпіонату світу-2017. Переможцем групи 1 стала збірна України, яка виграла всі свої матчі”, — йдеться у повідомленні.
Так, після перемог над Словаччиною та Литвою, в останньому турі команда Бориса Чижова розправилась із Грецією 27:14. Капітан Вікторія Борщенко стала найбільш результативною в матчі, забивши 11 голів.
“Вітаємо наших гандболісток з яскравою грою і бажаємо також впевнено подолати раунд плей-офф”, — зазначили у НОК.