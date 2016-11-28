Украинские гандболистки вышли в плей-офф отбора к чемпионату мира-2017

"В словацком городе Шаля завершился турнир отбора к чемпионату мира-2017. Победителем группы 1 стала сборная Украины, которая выиграла все свои матчи", - говорится в сообщении.

Так, после побед над Словакией и Литвой, в последнем туре команда Бориса Чижова расправилась с Грецией 27:14. Капитан Виктория Борщенко стала самой результативной в матче, забив 11 голов.

"Поздравляем наших гандболисток с яркой игрой и желаем также уверенно преодолеть раунд плей-офф", - отметили в НОК.