Украинские гандболистки вышли в плей-офф отбора к чемпионату мира-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Женская сборная Украины по гандболу вышла в плей-офф отбора к чемпионату мира 2017 года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НОК Украины.
"В словацком городе Шаля завершился турнир отбора к чемпионату мира-2017. Победителем группы 1 стала сборная Украины, которая выиграла все свои матчи", - говорится в сообщении.
Так, после побед над Словакией и Литвой, в последнем туре команда Бориса Чижова расправилась с Грецией 27:14. Капитан Виктория Борщенко стала самой результативной в матче, забив 11 голов.
"Поздравляем наших гандболисток с яркой игрой и желаем также уверенно преодолеть раунд плей-офф", - отметили в НОК.