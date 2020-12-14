Українські фігуристи завоювали чотири нагороди на міжнародних змаганнях

У змаганнях дорослих танцюристів не було рівних харків’янам Дар’ї Поповій та Володимиру Бєлікову. Учні Галини Чурілової лідирували після ритмічного танцю і такий же майстер-клас продемонстрували в довільному. Яскраве та емоційне виконання програми з елементами четвертого рівня забезпечило нашим фігуристам перемогу як у другому прокаті з результатом 103,07 балів, так і в загальному заліку —174,03.

Друга позиція у французьких спортсменів Джулії Вагре та П’єра Суке — 172,02, на третій залишилися білоруси Вікторія Семенюк та Ілля Юхимук — 167,56.

Героєм завершального дня мінського турніру став ще один українець — Вадим Новиков, який впевнено переміг в одиночному катанні юніорів. 14-річний учень одеського тренера Ірини Кланцат був першим в короткій (48,28) та довільній програмах (95,24), а у підсумку набрав переможні 143,52 балів. У іспанського фігуриста Еукена Альберді, який посів друге місце, на 20 балів менше — 123,50.

Додамо, передноворічний міжнародний турнір “Winter Star” проводився вперше. У ньому взяли участь фігуристи більше, ніж з 10 країн, які змагалися у вікових групах сеньйори та юніори в чоловічому одиночному катанні, жіночому одиночному катанні, парному катанні та спортивних танцях на льоду.