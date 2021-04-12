Українські борці вибороли дві нагороди на міжнародних змаганнях у Болгарії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Українські борці вільного стилю здобули дві срібні медалі на турнірі "Дан Колов", що пройшов на території Болгарії, передає УНН з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України.
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У вазі 57 кг "срібло" виборов Володимир Буруков. У категорії 86 кг віце-чемпіоном став Хасан Закарієв.
Варто відзначити, що з 19 по 25 квітня відбудеться чемпіонат Європи з трьох видів боротьби у Варшаві. Україна буде представлена 20-ма спортсменами.
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Трикратний чемпіон світу з боротьби із РФ попався на вживанні допінгу.