Українські борці вибороли дві нагороди на міжнародних змаганнях у Болгарії

Деталі

У вазі 57 кг "срібло" виборов Володимир Буруков. У категорії 86 кг віце-чемпіоном став Хасан Закарієв.

Варто відзначити, що з 19 по 25 квітня відбудеться чемпіонат Європи з трьох видів боротьби у Варшаві. Україна буде представлена 20-ма спортсменами.

Варто нагадати

Трикратний чемпіон світу з боротьби із РФ попався на вживанні допінгу.