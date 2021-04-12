Українські борці вибороли дві нагороди на міжнародних змаганнях у Болгарії

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19:01 • 345 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 100832 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

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Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 112049 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Українські борці вільного стилю здобули дві срібні медалі на турнірі "Дан Колов", що пройшов на території Болгарії, передає УНН з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України.

Деталі

У вазі 57 кг "срібло" виборов Володимир Буруков. У категорії 86 кг віце-чемпіоном став Хасан Закарієв.

Варто відзначити, що з 19 по 25 квітня відбудеться чемпіонат Європи з трьох видів боротьби у Варшаві. Україна буде представлена 20-ма спортсменами.

Варто нагадати

Трикратний чемпіон світу з боротьби із РФ попався на вживанні допінгу.

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