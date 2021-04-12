Украинские борцы завоевали две награды на международных соревнованиях в Болгарии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Украинские борцы вольного стиля завоевали две серебряные медали на турнире "Дан Колов", который прошел на территории Болгарии, передает УНН со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины.
Детали
В весе 57 кг "серебро" завоевал Владимир Буруков. В категории 86 кг вице-чемпионом стал Хасан Закариев.
Стоит отметить, что с 19 по 25 апреля состоится чемпионат Европы по трем видам борьбы в Варшаве. Украина будет представлена 20-ю спортсменами.
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