Українські борчині здобули друге місце в командному заліку ЧС серед U-23
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. "Срібло" і три бронзові нагороди – такий доробок українок на чемпіонаті світу з боротьби серед спортсменів до 23 років, що відбувся в Польщі. Про це інформує Асоціація спортивної боротьби України, передає УНН.
У вазі 55 кг перемогу на туше у бронзовому фіналі здобула Аліна Акобія. В категорії 58 кг - бронзову нагороду здобула Тетяна Кіт. І у вазі 75 кг, в боротьбі за бронзу також на туше перемогла Анастасія Шустова.
Другого дня віце-чемпіонкою світу стала Ілона Прокопевнюк - яка вийшла до фіналу у вазі 60 кг.
Таким чином, українська команда стала другою в командному заліку, поступившись лише Японії.
Як повідомляв УНН, у чоловіків також була здобута медаль на всесвітній першості у Польщі.