Українські борчині здобули друге місце в командному заліку ЧС серед U-23

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. "Срібло" і три бронзові нагороди – такий доробок українок на чемпіонаті світу з боротьби серед спортсменів до 23 років, що відбувся в Польщі. Про це інформує Асоціація спортивної боротьби України, передає УНН.

У вазі 55 кг перемогу на туше у бронзовому фіналі здобула Аліна Акобія. В категорії 58 кг - бронзову нагороду здобула Тетяна Кіт. І у вазі 75 кг, в боротьбі за бронзу також на туше перемогла Анастасія Шустова.

Другого дня віце-чемпіонкою світу стала Ілона Прокопевнюк - яка вийшла до фіналу у вазі 60 кг.

Таким чином, українська команда стала другою в командному заліку, поступившись лише Японії.

Як повідомляв УНН, у чоловіків також була здобута медаль на всесвітній першості у Польщі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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