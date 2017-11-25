Украинские борчихи заняли второе место в командном зачете ЧМ среди U-23

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 1787 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 9241 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 10353 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 86248 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 78427 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91014 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121053 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115810 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146331 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107443 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Украинские борчихи заняли второе место в командном зачете ЧМ среди U-23

Украинские борчихи заняли второе место в командном зачете ЧМ среди U-23

Киев  •  УНН

 • 15117 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. "Серебро" и три бронзовые награды - такой удел украинок на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, состоялся в Польше. Об этом сообщает Ассоциация спортивной борьбы Украины, передает УНН.

В весе 55 кг победу на туше в бронзовом финале получила Алина Акобия. В категории 58 кг - бронзовую награду получила Татьяна Кот. И в весе 75 кг, в борьбе за бронзу также на туше победила Анастасия Шустова.

На другой день вице-чемпионкой мира стала Илона Прокопевнюк - которая вышла в финал в весе 60 кг.

Таким образом, украинская команда стала второй в командном зачете, уступив только Японии.

Как сообщал УНН, у мужчин также была добыта медаль на всемирной первенства в Польше.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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