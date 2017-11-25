Украинские борчихи заняли второе место в командном зачете ЧМ среди U-23

В весе 55 кг победу на туше в бронзовом финале получила Алина Акобия. В категории 58 кг - бронзовую награду получила Татьяна Кот. И в весе 75 кг, в борьбе за бронзу также на туше победила Анастасия Шустова.

На другой день вице-чемпионкой мира стала Илона Прокопевнюк - которая вышла в финал в весе 60 кг.

Таким образом, украинская команда стала второй в командном зачете, уступив только Японии.

Как сообщал УНН, у мужчин также была добыта медаль на всемирной первенства в Польше.