Украинские борчихи заняли второе место в командном зачете ЧМ среди U-23
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. "Серебро" и три бронзовые награды - такой удел украинок на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, состоялся в Польше. Об этом сообщает Ассоциация спортивной борьбы Украины, передает УНН.
В весе 55 кг победу на туше в бронзовом финале получила Алина Акобия. В категории 58 кг - бронзовую награду получила Татьяна Кот. И в весе 75 кг, в борьбе за бронзу также на туше победила Анастасия Шустова.
На другой день вице-чемпионкой мира стала Илона Прокопевнюк - которая вышла в финал в весе 60 кг.
Таким образом, украинская команда стала второй в командном зачете, уступив только Японии.
Как сообщал УНН, у мужчин также была добыта медаль на всемирной первенства в Польше.