Українські АЕС за добу виробили 263,93 млн кВт-г електроенергії

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Минулої доби, 29 листопада, станціями вироблено 263,93 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.