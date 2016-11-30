Українські АЕС за добу виробили 263,93 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Минулої доби, 29 листопада, станціями вироблено 263,93 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодні, 29 листопада, на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 36-а доба капітального планового ремонту.
На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 6-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 300 МВт, РАЕС — 1 865 МВт, ЮУАЕС — 1 960 МВт, ХАЕС — 2 020 МВт.