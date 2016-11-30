Украинские АЭС за сутки произвели 263,93 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 29 ноября, станции выработали 263,93 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 29 ноября, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 36-е сутки капитального планового ремонта.
На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС шестые сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 1 865 МВт, ЮУАЭС - 1 960 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.