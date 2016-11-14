Українські АЕС за добу виробили 245,68 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Минулої доби, 13 листопада, станціями вироблено 245,68 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодні, 14 листопада, на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 56-а доба середнього планового ремонту.
На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 20-а доба капітального планового ремонту.
На енергоблоці №2 Хмельницької АЕС 37-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 4 990 МВт, РАЕС — 1 865 МВт, ЮУАЕС — 2 585 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.