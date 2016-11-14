Украинские АЭС за сутки произвели 245,68 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 13 ноября, станции выработали 245,68 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Энергоатома.
Сегодня, 14 ноября, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 56-е сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 20-е сутки капитального планового ремонта.
На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС 37-е сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 990 МВт, РАЭС - 1 865 МВт, ЮУАЭС - 2 585 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.