Українські АЕС за добу виробили 241,90 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Минулої доби, 28 листопада, станціями вироблено 241,90 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службіЕнергоатому.
Сьогодні, 29 листопада, на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці № 3 Рівненської АЕС 35-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС 5-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 300 МВт, РАЕС — 1 865 МВт, ЮУАЕС — 1 725 МВт, ХАЕС — 2 020 МВт.