Українські АЕС за добу виробили 241,90 млн кВт-г електроенергії

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Минулої доби, 28 листопада, станціями вироблено 241,90 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службіЕнергоатому.