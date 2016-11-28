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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 84580 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 100304 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 99604 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 103569 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 112523 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 167381 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 74943 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 162425 перегляди

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Українські АЕС за добу виробили 233,59 млн кВт-г електроенергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Минулої доби, 27 листопада, станціями вироблено 233,59 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.

Українські АЕС за добу виробили 233,59 млн кВт-г електроенергії

Сьогодні, 28 листопада, на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 34-а доба капітального планового ремонту.

На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 4-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 300 МВт, РАЕС — 1 860 МВт, ЮУАЕС — 975 МВт, ХАЕС — 1 610 МВт.

Нагадаємо, 27 листопада 2016 року о 13:45 енергоблок №3 Южно-Української АЕС було відключено від енергомережі для виявлення та усунення причин спрацювання аварійного захисту реактора.

Українські Національні Новини

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