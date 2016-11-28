Українські АЕС за добу виробили 233,59 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Минулої доби, 27 листопада, станціями вироблено 233,59 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодні, 28 листопада, на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 34-а доба капітального планового ремонту.
На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 4-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 300 МВт, РАЕС — 1 860 МВт, ЮУАЕС — 975 МВт, ХАЕС — 1 610 МВт.
Нагадаємо, 27 листопада 2016 року о 13:45 енергоблок №3 Южно-Української АЕС було відключено від енергомережі для виявлення та усунення причин спрацювання аварійного захисту реактора.