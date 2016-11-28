Украинские АЭС за сутки произвели 233,59 млн кВт-ч электроэнергии

Сегодня, 28 ноября, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 34-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС четвёртые сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 1 860 МВт, ЮУАЭС - 975 МВт, ХАЭС - 1 610 МВт.

Напомним, 27 ноября 2016 г. в 13:45 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для выявления и устранения причин срабатывания аварийной защиты реактора.