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Українське молоко отримало доступ до ринку Японії

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Україна та Японія погодили форму сертифіката для сирого молока та молочних продуктів від парнокопитних тварин. Це означає, що українські виробники зможуть продавати молоко в Японію, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Держпродспоживслужби.

Цитата

“Продовжуємо працювати в напрямку розширення співробітництва з нашими міжнародними партнерами. Це дуже добра новина для українських виробників, зацікавлених у експорті сирого молока та молочних продуктів: відкрито ринок одного з найбільших стратегічних партнерів для українського експорту харчових продуктів — Японії”, — розповіла Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Деталі

Повідомляється, що на сьогодні Держпродспоживслужба співпрацює з міжнародними партнерами для розширення збуту по близько 30 країнах по різних товарних позиціях, серед яких — продукція птахівництва, жива велика та дрібна рогата худоба, яловичина та свинина, молоко та молочні продукти, мед, яблука, лохина та черешня, горох та квасоля, цибуля, пшеничне борошно, риба та рибопродукти, репродуктивний матеріал.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, раніше Україна та Ефіопія погодили форму сертифіката здоров’я на експорт столових яєць, призначених для споживання людиною. Це означає, що українські виробники столових яєць отримали можливість експортувати свою продукцію до Ефіопії.

Українські Національні Новини

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