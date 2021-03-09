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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 61158 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 82503 просмотра

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3 марта, 15:41 • 112206 просмотра

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3 марта, 11:09 • 147554 просмотра

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Украинское молоко получило доступ к рынку Японии

Украинское молоко получило доступ к рынку Японии

Киев  •  УНН

 • 15588 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Украина и Япония согласовали форму сертификата для сырого молока и молочных продуктов от парнокопытных животных. Это означает, что украинские производители смогут продавать молоко в Японию, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Госпродпотребслужбы.

Цитата

"Продолжаем работать в направлении расширения сотрудничества с нашими международными партнерами. Это очень хорошая новость для украинских производителей, заинтересованных в экспорте сырого молока и молочных продуктов: открыто рынок одного из крупнейших стратегических партнеров для украинского экспорта пищевых продуктов - Японии", - рассказала глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Детали

Сообщается, что на сегодня Госпродпотребслужба сотрудничает с международными партнерами для расширения сбыта по около 30 странах по различным товарным позициям, среди которых - продукция птицеводства, живой большой и мелкий рогатый скот, говядина и свинина, молоко и молочные продукты, мед, яблоки, голубика и черешня, горох и фасоль, лук, пшеничная мука, рыба и рыбопродукты, репродуктивный материал.

Что было раньше

Как сообщал УНН, ранее Украина и Эфиопия согласовали форму сертификата здоровья на экспорт столовых яиц, предназначенных для потребления человеком. Это означает, что украинские производители столовых яиц получили возможность экспортировать свою продукцию в Эфиопии.

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