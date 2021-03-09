Украинское молоко получило доступ к рынку Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Украина и Япония согласовали форму сертификата для сырого молока и молочных продуктов от парнокопытных животных. Это означает, что украинские производители смогут продавать молоко в Японию, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Госпродпотребслужбы.
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"Продолжаем работать в направлении расширения сотрудничества с нашими международными партнерами. Это очень хорошая новость для украинских производителей, заинтересованных в экспорте сырого молока и молочных продуктов: открыто рынок одного из крупнейших стратегических партнеров для украинского экспорта пищевых продуктов - Японии", - рассказала глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
Детали
Сообщается, что на сегодня Госпродпотребслужба сотрудничает с международными партнерами для расширения сбыта по около 30 странах по различным товарным позициям, среди которых - продукция птицеводства, живой большой и мелкий рогатый скот, говядина и свинина, молоко и молочные продукты, мед, яблоки, голубика и черешня, горох и фасоль, лук, пшеничная мука, рыба и рыбопродукты, репродуктивный материал.
Что было раньше
Как сообщал УНН, ранее Украина и Эфиопия согласовали форму сертификата здоровья на экспорт столовых яиц, предназначенных для потребления человеком. Это означает, что украинские производители столовых яиц получили возможность экспортировать свою продукцию в Эфиопии.