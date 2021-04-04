Українська тенісистка вийшла у фінал кваліфікації турніру "WTA-500" у США

Деталі

У матчі першого кола киянка, посіяна під 16 номером, за 1 годину 59 хвилин обіграла американську тенісистку Кетрін Харрісон — 5:7, 6:2, 6:3.

За вихід в основну сітку киянка посперечається з переможницею протистояння між словацькою тенісисткою Крістіною Кучовою і Дезіре Кравчик з США.

Доповнення

Першою сіяною основної сітки турніру в Чарльстоні стане нині перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті.