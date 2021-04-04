Українська тенісистка вийшла у фінал кваліфікації турніру "WTA-500" у США
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Українська тенісистка Катерина Бондаренко успішно стартувала в кваліфікації на турнірі WTA-500 "Volvo Car Open", що триває на кортах у Чарльстоні (США), передає УНН з посиланням Тенісний портал України.
Деталі
У матчі першого кола киянка, посіяна під 16 номером, за 1 годину 59 хвилин обіграла американську тенісистку Кетрін Харрісон — 5:7, 6:2, 6:3.
За вихід в основну сітку киянка посперечається з переможницею протистояння між словацькою тенісисткою Крістіною Кучовою і Дезіре Кравчик з США.
Доповнення
Першою сіяною основної сітки турніру в Чарльстоні стане нині перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті.