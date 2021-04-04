Украинская теннисистка вышла в финал квалификации турнира "WTA-500" в США

Детали

В матче первого круга киевлянка, посеянная под 16 номером, за 1 час 59 минут обыграла американскую теннисистку Кэтрин Харрисон — 5:7, 6:2, 6:3.

За выход в основную сетку киевлянка поспорит с победительницей противостояния между словацкой теннисисткой Кристиной Кучова и Дезире Кравчик из США.

Дополнение

Первой сеяной основной сетки турнира в Чарльстоне станет ныне первая ракетка мира австралийка Эшли Барти.