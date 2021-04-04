Украинская теннисистка вышла в финал квалификации турнира "WTA-500" в США
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко успешно стартовала в квалификации на турнире WTA-500 "Volvo Car Open", который проходит на кортах в Чарльстоне (США), передает УНН со ссылкой Теннисный портал Украины.
Детали
В матче первого круга киевлянка, посеянная под 16 номером, за 1 час 59 минут обыграла американскую теннисистку Кэтрин Харрисон — 5:7, 6:2, 6:3.
За выход в основную сетку киевлянка поспорит с победительницей противостояния между словацкой теннисисткой Кристиной Кучова и Дезире Кравчик из США.
Дополнение
Первой сеяной основной сетки турнира в Чарльстоне станет ныне первая ракетка мира австралийка Эшли Барти.