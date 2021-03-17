Українська тенісистка пробилася до 1/4 фіналу турніру в Санкт-Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Українська тенісистка Надія Кіченок і румунка Ралука Олару успішно стартували в парному розряді на турнірі WTA-500 "St. Petersburg Ladies Trophy", передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
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У матчі першого раунду українсько-румунська пара, посіяна під першим номером за 1 годину 10 хвилин обіграли латвійка Олену Остапенко і Валерію Савіних з Росії – 6:3, 7:6 (1).
Зазначається, що Кіченок і Олару не змогли подати на матч за рахунку 6:5, але потім впевнено виграли тайбрейк.
Зауважимо, що в одиночному розряді турніру виступатиме наша Катаріна Завацька. Матч першого кола проти росіянки Анастасії Гасанової вона проведе першим запуском на "Sibur Arena".
Нагадаємо
Україна вперше в історії увійшла до топ-10 найкращих тенісних країн Європи.