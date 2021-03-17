Українська тенісистка пробилася до 1/4 фіналу турніру в Санкт-Петербурзі

Деталі

У матчі першого раунду українсько-румунська пара, посіяна під першим номером за 1 годину 10 хвилин обіграли латвійка Олену Остапенко і Валерію Савіних з Росії – 6:3, 7:6 (1).

Зазначається, що Кіченок і Олару не змогли подати на матч за рахунку 6:5, але потім впевнено виграли тайбрейк.

Зауважимо, що в одиночному розряді турніру виступатиме наша Катаріна Завацька. Матч першого кола проти росіянки Анастасії Гасанової вона проведе першим запуском на "Sibur Arena".

Нагадаємо

Україна вперше в історії увійшла до топ-10 найкращих тенісних країн Європи.