Українська сторона вимагає від РФ заплатити за водопостачання на окуповані території Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Українська сторона під час зустрічі глав МЗС у “нормандському форматі” звернулася до Російської Федерації з вимогою оплатити борг за водопостачання до окупованої території Донбасу, яка контролюється РФ. Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в гуманітарній підгрупі на Мінських переговорах Ірина Геращенко, передає УНН.
“Також велику увагу було приділено темі водопостачання. На сьогодні українська сторона має заборгованість за поставлену на окуповану територію воду 277 млн грн. А за воду потрібно платити, і тому ми вимагаємо щоб РФ дали відмашку, щоб окуповані ними території почали платити за поставлена воду”, — повідомила І.Геращенко.
Як повідомляв УНН, постачання води до тимчасово окупованих “ЛНР” районів з підконтрольної уряду території може припинитися з 1 грудня у зв’язку з тим, що термін домовленості між сторонами спливає.