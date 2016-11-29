Українська сторона вимагає від РФ заплатити за водопостачання на окуповані території Донбасу

“Також велику увагу було приділено темі водопостачання. На сьогодні українська сторона має заборгованість за поставлену на окуповану територію воду 277 млн грн. А за воду потрібно платити, і тому ми вимагаємо щоб РФ дали відмашку, щоб окуповані ними території почали платити за поставлена воду”, — повідомила І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, постачання води до тимчасово окупованих “ЛНР” районів з підконтрольної уряду території може припинитися з 1 грудня у зв’язку з тим, що термін домовленості між сторонами спливає.