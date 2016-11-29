Украинская сторона требует от РФ заплатить за водоснабжение на оккупированные территории Донбасса

"Также большое внимание было уделено теме водоснабжения. На сегодня украинская сторона имеет задолженность за поставленную на оккупированную территорию воду 277 млн ​​грн. А за воду нужно платить, и поэтому мы требуем чтобы РФ дала отмашку, чтобы оккупированные ими территории начали платить за поставленную ​​воду", - сообщила И.Геращенко.

Как сообщал УНН, подача воды на территорию временно оккупированных "ЛНР" районов с подконтрольной правительству территории может прекратиться с 1 декабря в связи с тем, что срок соглашения между сторонами истекает.