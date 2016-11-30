Українська сторона в Мінську порушуватиме питання демілітаризації Дебальцевого – І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На наступній зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську українська сторона порушуватиме питання демілітаризації Дебальцевого. Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в гуманітарній підгрупі на Мінських переговорах Ірина Геращенко, передає УНН.
“Також на зустрічі в Мінську українська сторона підніматиме питання демілітарізації Дебальцевого — ця тема була важливою і на міністерській зустрічі”, — написала вона.
І.Геращенко також додала, що немає жодного пояснення блокуванню роботи КПВВ “Золоте”.
“Бойовики пообіцяли на минулій зустрічі відкрити його 10 грудня. Вчора їх московські куратори не змогли надати будь-яких розумних пояснень, чому ж заблоковано „Золоте“. Це питання було в центрі уваги міністрів Німеччини і Франції. Як і інші гуманітарні проблеми, як то недопуск в тюрми на окуповані території та РФ МКЧХ”, — підсумувала І.Геращенко.
Як повідомляв УНН, Тристороння контактна група, а також підгрупи зустрінуться в Мінську 7 грудня.