Украинская сторона в Минске будет ставить вопрос демилитаризации Дебальцево - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. На следующей встрече Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона будет поднимать вопрос демилитаризации Дебальцево. Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе на Минских переговорах Ирина Геращенко, передает УНН.
"Также на встрече в Минске украинская сторона будет поднимать вопрос демилитаризации Дебальцево - эта тема была важной и на министерской встрече", - написала она.
И.Геращенко также добавила, что нет никакого объяснения блокированию работы КПВВ "Золотое".
"Боевики пообещали на прошедшей встрече открыть его 10 декабря. Вчера их московские кураторы не смогли предоставить каких-либо разумных объяснений, почему заблокирован "Золотое". Этот вопрос был в центре внимания министров Германии и Франции. Как и другие гуманитарные проблемы, такие как недопуск в тюрьмы на оккупированные территории и РФ МККК", - подытожила И.Геращенко.
Как сообщал УНН, Трехсторонняя контактная группа, а также подгруппы встретятся в Минске 7 декабря.