Українська сторона протягом шести днів не могла отримати доступ до водогону у Торецьку для ремонту – П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що під час зустрічі у “нормандському форматі” звернув увагу глав МЗС Німеччини, Франції та Росії на те, що українська сторона протягом шести днів не могла отримати доступ до водогону у Торецьку для ремонту. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
“Привернув увагу РФ, а також французьких і німецьких друзів, що українська сторона протягом 6 днів не могла отримати доступ до водогону у Торецьку для ремонту”, — написав він.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Мінську відбувається зустріч глав МЗС України, Німеччини Франції та Росії у “нормандському форматі”.
Сьогодні українська сторона почала ремонтні роботи для відновлення водопостачання до Торецька.
Нагадаємо, місто Торецьк залишилося без постачання води через попадання снаряду у водовід 23 листопада і наразі перебуває на межі гуманітарної катастрофи.